«Астон Вилла» примет «Ювентус» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями игры «Астон Вилла» — «Ювентус» можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех турах общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» набрала 9 очков, а «Ювентус» — 7.