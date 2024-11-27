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«Астон Вилла» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Астон Вилла» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов 27 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Астон Вилла» и «Ювентус» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 27 ноября. Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Контент сервиса доступен при условии платной подписки.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Астон Вилла» — «Ювентус» отслеживайте в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
27 нояб, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Ювентус

«Астон Вилла» в 4-м туре проиграла «Брюгге» (0:1), а «Ювентус» сыграл вничью с «Лиллем» (1:1). «Львы» в общем этапе набрали 9 очков, у «Старой синьоры» — 7.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК Ювентус
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