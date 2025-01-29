«Астон Вилла» и «Селтик» встретятся в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия), стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Астон Вилла» — «Селтик» можно также в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Villa Park (Бирмингем)

Трансляцию матча в Бирмингеме в прямом эфире ведет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе также идет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста (начало в 23.00 мск).

Перед последним туром общего этапа ЛЧ-2024/25 «Астон Вилла» с 13 очками занимает 9-е место в таблице, у «Селтика» — 12 очков и 18-я строчка.