«Астон Вилла» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 15 апреля

«Астон Вилла» и «ПСЖ» сыграют ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 15 апреля. Встреча на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Первый матч между соперниками в Париже завершился победой чемпионов Франции — 3:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

15 апреля, 22:00. Villa Park (Бирмингем)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Астон Вилла» — «ПСЖ» можно также в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Также стриминговый сервис проведет в отдельном окне перекличку лучших моментов этой игры с параллельной встречей «Боруссии» и «Барселоны».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Астон Вилла» прошла «Брюгге» (6:1 по сумме двух встреч), «ПСЖ» на предыдущей стадии обыграл «Ливерпуль» (1:1, пенальти — 4:1).