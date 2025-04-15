Кварацхелия выйдет в старте «ПСЖ» на ответный матч Лиги чемпионов против «Астон Виллы», Сафонов — в запасе

«Астон Вилла» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на ответный матч в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 22.00 по московскому времени. Российский голкипер «парижан» Матвей Сафонов остался в запасе на матч.

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Торрес, Конса, Кэш, Камара, Онана, Рэшфорд, Макгинн, Тилеманс, Роджерс.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Баркола, Дембеле, Кварацхелия.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов.