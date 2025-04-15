«Астон Вилла» примет «ПСЖ» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 15 апреля. Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С основными событиями и результатом игры «Астон Вилла» — «ПСЖ» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

15 апреля, 22:00. Villa Park (Бирмингем)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция будет доступна по подписке на ресурс. Стриминговый сервис также проведет перекличку двух игр вечера, лучшие моменты — в формате мультикаста.

Первый матч «ПСЖ» и «Астон Виллы» состоялся в Париже 9 апреля, хозяева выиграли со счетом 3:1. Победитель этой пары выйдет на победителя пары «Арсенал» — «Реал».