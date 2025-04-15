«Астон Вилла» и «ПСЖ» играют ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 15 апреля. Встречи на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) начинается в 22.00 по московскому времени.

Первый матч между соперниками в Париже прошел 9 апреля завершился победой хозяев со счетом 3:1.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Также следить за ключевыми событиями и результатом игры «Астон Вилла» — «ПСЖ» можно в матч-центре нашего сайта.

Матч в Бирмингеме в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Стриминговый сервис в отдельной вкладке показывает лучшие моменты двух игр дня — между «Астон Виллой» и «ПСЖ», «Боруссией» и «Барселоной» (неделю назад каталонцы выиграли на своем поле со счетом 4:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала.

15 апреля, 22:00. Villa Park (Бирмингем)

Победитель пары «Астон Вилла» — «ПСЖ» в полуфинале встретится с победителем пары «Арсенал» — «Реал» (первый матч в Лондоне «канониры» выиграли со счетом 3:0).