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15 апреля, 21:50

«Астон Вилла» — «ПСЖ»: началась трансляция матча Лиги чемпионов

«Астон Вилла» и «ПСЖ» сыграют в Лиге чемпионов 15 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Астон Вилла» и «ПСЖ» играют ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 15 апреля. Встречи на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) начинается в 22.00 по московскому времени.

Ламин Ямаль, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Маркус Рэшфорд.«Боруссия» — «Барселона», «Астон Вилла» — «ПСЖ». Онлайн-трансляция ответных матчей Лиги чемпионов

Первый матч между соперниками в Париже прошел 9 апреля завершился победой хозяев со счетом 3:1.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Также следить за ключевыми событиями и результатом игры «Астон Вилла» — «ПСЖ» можно в матч-центре нашего сайта.

Матч в Бирмингеме в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки). Стриминговый сервис в отдельной вкладке показывает лучшие моменты двух игр дня — между «Астон Виллой» и «ПСЖ», «Боруссией» и «Барселоной» (неделю назад каталонцы выиграли на своем поле со счетом 4:0).

Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:2
ПСЖ

Победитель пары «Астон Вилла» — «ПСЖ» в полуфинале встретится с победителем пары «Арсенал» — «Реал» (первый матч в Лондоне «канониры» выиграли со счетом 3:0).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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