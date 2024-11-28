«Астон Вилла» первой с 1999 года не пропустила голов в дебютных домашних матчах Лиги чемпионов

Домашний матч «Астон Виллы» с «Ювентусом» (0:0) в 5-м туре Лиги чемпионов стал третьей игрой на старте турнира, в которой бирмингемская команда не пропустила ни одного гола на своем поле.

В последний раз подобное достижение устанавливал «Челси» в 1999 году на своем поле сыграв нулевую ничью с «Миланом», а также обыграв «Галатасарай» (1:0) и «Герту» (2:0).

«Астон Вилла» дома одержала победы над «Баварией» (1:0) и «Болоньей» (2:0), а также сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0).