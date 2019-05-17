Ассоциация европейских лиг не поддерживает изменения в формате Лиги чемпионов

Ассоциация европейских профессиональных лиг (EPFL) опубликовала заявление по поводу предложенных реформ формата Лиги чемпионов. В заявлении указано, что организация выступает против таких изменений. Ранее изменить систему розыгрыша предложила Ассоциация европейских клубов (ЕСА). Сейчас эти изменения рассматривает УЕФА.

- Все европейские лиги отвергают предложения по реформе европейских клубных турниров, - говорится в сообщении. - Европейские лиги сохраняют твердое убеждение, что предложенные реформы выгодны только богатым и ведущим клубам, но вредит национальным лигам и подавляющему большинству клубов, которые выступают в своих чемпионатах. Европейские лиги работают над изменениями, которые обеспечат долгосрочную как финансовую, так и спортивную устойчивость европейских турниров и национальных чемпионатов. Мы считаем, что УЕФА необходимо начать вносить изменения в проект европейских клубных соревнований с нуля. В связи с этим УЕФА должен прийти к соглашению с Ассоциацией европейских лиг и другими заинтересованными сторонами, чтобы защитить интересы всех профессиональных футбольных клубов в Европе.

Среди предлагавшихся ранее изменений – формат группового турнира с четырьмя группам по восемь команд, понижение и повышение в классе, а также гарантированное место в Лиге чемпионов на следующий сезон первым пяти командам каждой группы.