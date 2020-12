Ассистент тренера «Истанбула» Вебо назвал судей «цыганами»: новые подробности скандала в Париже

Румынский журналист Эммануэль Рошу на своей странице в Twitter опубликовал новые данные о скандальных событиях в матче 6-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Инстанбулом».

По данным источника, «черным парнем» Вебо назвал не четвертый арбитр Себастьян Колцеску, а помощник рефери Октавиан Совре. В ответ помощник тренера «Истанбула» Пьер Вебо обозвал бригаду румынских арбитров «цыганами», однако этого не слышно на видео.

BREAKING NEWS: Very important. Sources close to the refs tell me it's assistant ref Octavian Sovre you can hear on the recording here and NOT Coltescu. Also, the Romanian refs claim Webo called them 'gypsy' from the second minute, that being the reason for the 'it's not possible" https://t.co/82ZI9vggIi