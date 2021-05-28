Аспиликуэта рассказал о настрое «Челси» перед матчем с «Манчестер Сити» в финале ЛЧ
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Ребенком ты мечтаешь играть в таких матчах. Я сейчас страшно горд. Надеюсь, после матча буду гордиться еще больше. Это драгоценный шанс. У нас ушло девять лет на то, чтобы вернуться в финал. Важнейший момент. Мы верим в себя. У нас хорошие результаты против топ-команд. Это последний шаг, и мы хотим его сделать.
Знаем, что на поле нужно выкладываться на все сто. Мы показывали это в прошлых матчах. Мы знаем, что должны быть на высоте, если хотим победить. Это самая масштабная игра в сезоне, и мы готовы к ней», - приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/
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