Аспиликуэта рассказал о настрое «Челси» перед матчем с «Манчестер Сити» в финале ЛЧ

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Ребенком ты мечтаешь играть в таких матчах. Я сейчас страшно горд. Надеюсь, после матча буду гордиться еще больше. Это драгоценный шанс. У нас ушло девять лет на то, чтобы вернуться в финал. Важнейший момент. Мы верим в себя. У нас хорошие результаты против топ-команд. Это последний шаг, и мы хотим его сделать.

Знаем, что на поле нужно выкладываться на все сто. Мы показывали это в прошлых матчах. Мы знаем, что должны быть на высоте, если хотим победить. Это самая масштабная игра в сезоне, и мы готовы к ней», - приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало – в 22:00 по московскому времени.