Аспиликуэта рассказал, как коленом забил победный гол в матче с «Лиллем»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта после победы над «Лиллем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что английская команда сейчас проводит сложные игры каждые три дня.

«Мы должны делать то, что зависит от нас — тренироваться изо всех сил и готовиться к матчам. Сейчас мы проводим сложные матчи каждые три дня. Лига чемпионов — непростой турнир, и сегодня мы получили очередное тому доказательство. Конечно, все очень рады, что мы одержали победу и пробились в четвертьфинал.

Что касается моего гола, я пытался просто подставить ногу. Получилось забить коленом. Я, конечно, очень рад, ведь забиваю не так часто. А этот гол, к тому же, помог нам выйти в 1/4 финала", — цитирует пресс-служба УЕФА Аспиликуэту.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.