Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:33

Аспиликуэта рассказал, как коленом забил победный гол в матче с «Лиллем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта после победы над «Лиллем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что английская команда сейчас проводит сложные игры каждые три дня.

«Мы должны делать то, что зависит от нас — тренироваться изо всех сил и готовиться к матчам. Сейчас мы проводим сложные матчи каждые три дня. Лига чемпионов — непростой турнир, и сегодня мы получили очередное тому доказательство. Конечно, все очень рады, что мы одержали победу и пробились в четвертьфинал.

Что касается моего гола, я пытался просто подставить ногу. Получилось забить коленом. Я, конечно, очень рад, ведь забиваю не так часто. А этот гол, к тому же, помог нам выйти в 1/4 финала", — цитирует пресс-служба УЕФА Аспиликуэту.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Челси
Голы
Бурак Йылмаз, 38 (1:0), Пулишич, 45 (1:1), Аспиликуэта, 71 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Онана, 60) Тиагу Джало Ботман (Веа, 60) Гудмундссон (Брадарич, 78) Жозе Фонти Шека Андре Бамба (Бен Арфа, 78) Давид (Гомеш, 78) Бурак Йылмаз
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Чалоба, 33) Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте Ковачич (Маунт, 46) Хаверц (Зиеш, 83) Пулишич (Лукаку, 74)
Предупреждения
Гудмундссон 42’, Жозе Фонти 90+4’  -  Чалоба 34’
Судьи
Масса (Италия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033911--losc-vs-chelsea/
Сесар Аспиликуэта
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Челси
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
«Все решили мелочи». Давид — о поражении от «Челси»
Рульи назвал ключевой фактор победы «Вильярреала» над «Ювентусом»
«Таков порой футбол». Куадрадо — о крупном поражении «Ювентуса» от «Вильярреала»
«Мы сделали то, что должны были сделать». Тухель — о победе «Челси» над «Лиллем»
«У нас был план на игру». Эмери — о победе «Вильярреала» над «Ювентусом»
Тренер «Лилля» Гурвеннек остался доволен игрой своей команды против «Челси»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Таков порой футбол». Куадрадо — о крупном поражении «Ювентуса» от «Вильярреала»

Рульи назвал ключевой фактор победы «Вильярреала» над «Ювентусом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости