Аспиликуэта поддержал Вернера перед финалом Лиги чемпионов

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта перед финалом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» рассказал о форме нападающего Тимо Вернера.

«Всегда стараюсь ему помочь. Мы остаемся людьми, и, когда что-то идет не так, переживаем. Тимо вносит огромный вклад. Понятно, что ему хотелось бы чаще забивать, и хорошо, что у него есть это желание. Это очень важный игрок, который может сделать разницу в атаке», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало — в 22:00 по московскому времени.