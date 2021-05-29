Аспиликуэта поддержал Вернера перед финалом Лиги чемпионов
Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта перед финалом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» рассказал о форме нападающего Тимо Вернера.
«Всегда стараюсь ему помочь. Мы остаемся людьми, и, когда что-то идет не так, переживаем. Тимо вносит огромный вклад. Понятно, что ему хотелось бы чаще забивать, и хорошо, что у него есть это желание. Это очень важный игрок, который может сделать разницу в атаке», — приводит слова Аспиликуэты официальный сайт УЕФА.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая в Порту. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/
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