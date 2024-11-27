Хакими объяснил, почему «ПСЖ» проиграл «Баварии»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Не думаю, что что-либо шло не так. Мы старались по-своему вести игру, осознавали сегодня, что будет сложная игра против сильной команды. Стремились контролировать игру, но наши оппоненты прессинговали и хорошо удерживали мяч. Было тяжело, но нам нужно продолжать усердно трудиться, сосредоточившись на трех последних играх», — цитирует пресс-служба УЕФА Хакими.

«Бавария» набрала 9 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» опустился на 26-ю строчку (4 очка).