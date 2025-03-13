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13 марта 2025, 17:28

Асенсио рассказал о предстоящем матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вингер «Астон Виллы» Марко Асенсио поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Это будет особенный и красивый матч. У меня еще будет время, чтобы обдумать это. Сейчас нам нужно восстанавливаться, тренироваться и улучшать свою игру. А о «ПСЖ» мы подумаем позже.

Смотрел ли я матч с «Ливерпулем»? Да, смотрел. И, честно говоря, я очень рад за своих друзей из «ПСЖ», которые победили и прошли квалификацию. Это было непросто, и я искренне рад за них», — цитирует Асенсио RMC Sport со ссылкой на Canal+.

Первый матч пройдет во Франции 9 апреля, а ответный — в Англии 15-го.

Источник: RMC Sport
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Марко Асенсио
ФК Астон Вилла
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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