Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль после победы над "Ливерпулем" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0) признался, что всем готов пожертвовать ради победы в турнире.

- Я бы все отдал ради победы в Лиге чемпионов, - цитирует пресс-служба УЕФА Видаля. - Я всегда думаю, что выйду на поле с первых минут. Сегодня просто старался по максимуму воспользоваться своим шансом. Месси​ - выдающийся мастер. Просто удивительно, что он вытворяет на поле. Сегодня был самый главный матч в году. Я просто старался наслаждаться моментом.