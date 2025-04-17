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Сегодня, 09:19

Артета признался, что позвонил Гвардиоле перед матчем с «Реалом»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал на пресс-конференции, что звонил Хосепу Гвардиоле перед ответной игрой с «Реалом» (2:1).

«Я позвонил Гвардиоле сегодня утром перед матчем с «Реалом», потому что уверен, что я сейчас на своем месте во многом благодаря ему. Как игрок и как тренер он был для меня источником вдохновения, и именно он решил сделать ставку на меня, включить меня в команду в качестве второго тренера. Я проработал с ним в «Манчестер Сити» четыре замечательных года, и я должен быть благодарен, я всегда буду ему благодарен, иначе меня бы здесь не было», — цитирует Артету Daily Mail.

«Арсенал» обыграл «Реал» по сумме двух матчей (5-1) и впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ». Первый матч состоится в Лондоне 29 апреля, а ответный — в Париже 6 мая.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Микель Артета
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