Артем Дзюба: «В отличие от «Локомотива», у «Зенита» есть шанс выйти из группы»

Нападающий «Зенита» ?Артем Дзюба прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Чемпионам России достались «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг».

— Если брать группу «Локомотива», то удачная, а если в целом, то не самые лучшие соперники, не очень удобные — «Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг» — все команды неприятные, со всеми «Зенит» играл, — цитирует официальный сайт клуба Дзюбу. — Тяжелая группа без явного фаворита, но и без явного аутсайдера, поэтому «будем посмотреть», как говорится.



— Все три соперника знакомы, с двумя из них связаны более приятные воспоминания. «Лион» был в том году, когда «Зенит» выиграл 5 из 6 матчей на групповом этапе, над «Бенфикой» также были хорошие победы. Дает ли это какое-то преимущество?

— Мне кажется, нет. В любом случае, «Бенфика» — чемпион, «Лейпциг» — самая сильная команда из четвертой корзины, поэтому никаких преимуществ у нас не будет. Это Лига чемпионов, там нет команд, которые можно легко пройти. Повоюем! Я ждал «Динамо Загреб», но ничего страшного. Мне казалось, что с ними будет полегче, чем с остальными. Хотя мы не фавориты ни с кем. Будет интересно.

— Нет разочарования, что нам попалась не «группа смерти»?

— Я очень хотел «Реал», честно. Это моя любимая команда, очень ждал ее. В этом плане «Локомотиву» повезло («Ювентус», «Атлетико» и «Байер») — они увидят такие стадионы и таких соперников. Зато у нас есть шанс выйти из группы.

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020, с кем сыграют «Зенит», «Локомотив» и топ-клубы Европы//Соперники «Зенита» в Лиге чемпионов — «Бенфика», «Лион» и «Лейпциг»