Артем Дзюба: «У нас большая проблема с культурой боления, мы не умеем переживать за своих»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба перед матчем Лиги чемпионов с «Лацио» заявил, что в России есть проблемы с культурой боления.

«Люди ждали два с половиной года этого момента, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Очень много злопыхателей и ненавистников, которым не очень нравится, что мы много выигрываем. В последний год мы выиграли все. Мне нечего сказать, это очень странная черта, когда люди принижают свои клубы. Если ты любишь свой клуб, это как дитя.

Ты не можешь его не любить, даже если он проказничает. У нас, к сожалению, большая проблема с культурой боления. Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, любой адекватный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так».

Матч «Зенит» — «Лацио» начнется в 20.55 по московскому времени.