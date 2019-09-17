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Артем Дзюба: «У Азмуна это фишка — уползает при смерти, вылетает и забивает»

22:46
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после ничейного результата с «Лионом» (1:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сравнил форварда российской команды Сердара Азмуна с птицей Феникс. Также россиянин призвал обратить внимание на свой пас пяткой в момент с голом иранца. Азмун получил повреждение на 37-й минуте встречи, но остался на поле и спустя 4 минуты стал автором забитого гола, а замену попросил после перерыва.

— Какая-то непонятная атмосфера здесь, — сказал Дзюба. — Играли слишком рано, не до конца прочувствовали атмосферу Лиги чемпионов. Ничья — неплохой результат, но когда ведешь со счетом 1:0, потом получаешь не совсем обязательный пенальти, что расстраивает. «Зенит» мог сыграть понаглее.

Азмун, который мог уйти на замену в первом тайме? Он меня не удивил. У Азмуна это фишка — уползает при смерти, вылетает и забивает, снова уползает. Как Феникс. Ушел, раз вылетел — гол, опять ушел. Усыпляет кого-то, может быть. Круто, что забил, молодец. Видели, какая пяточка была? Смаковать такие передачи всегда надо!

Лион — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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