Артем Дзюба: «Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов (2:0) поблагодарил болельщиков. Форвард отметился голом во встрече с французской командой.

«Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку!» — написал Дзюба в Instagram.

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