Артем Дзюба: «Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку!»
28 ноября 2019, 02:15
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов (2:0) поблагодарил болельщиков. Форвард отметился голом во встрече с французской командой.
«Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку!» — написал Дзюба в Instagram.
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