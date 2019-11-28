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Артем Дзюба: «Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку!»

28 ноября 2019, 02:15
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов (2:0) поблагодарил болельщиков. Форвард отметился голом во встрече с французской командой.

«Спасибо большое всем за вашу веру и поддержку!» — написал Дзюба в Instagram.

Зенит — Лион

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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