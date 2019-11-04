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Артем Дзюба: «Понятно, что «Лейпциг» фаворит, но мы хотим показать свою силу»

17:26
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба перед игрой с «Лейпцигом» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов рассказал, какие выводы были сделаны командой после ничьей с ЦСКА в 15-м туре РПЛ (1:1).

— Это были два разных матча, две разные команды. Мы понимаем, что «Лейпциг» не приедет обороняться в 8-9 человек. У них агрессивный стиль с контролем мяча. Одно дело , когда ты проигрываешь без шансов, а другое — 1:2. Они не создавали стопроцентных моментов, второй гол был сумасшедшим. Осталась недосказанность. Мы можем проиграть или выиграть, но хотим показать «Лейпцигу» свою силу. Скорее бы уже матч, такие встречи запоминаются. «Лейпциг» в 3 или 4 раза дороже нас, понятно, что они фавориты. Вы получите много вопросов и ответов. (Дмитрий Зимин)

Зенит — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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