Артем Дзюба: «Понятно, что «Лейпциг» фаворит, но мы хотим показать свою силу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба перед игрой с «Лейпцигом» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов рассказал, какие выводы были сделаны командой после ничьей с ЦСКА в 15-м туре РПЛ (1:1).

— Это были два разных матча, две разные команды. Мы понимаем, что «Лейпциг» не приедет обороняться в 8-9 человек. У них агрессивный стиль с контролем мяча. Одно дело , когда ты проигрываешь без шансов, а другое — 1:2. Они не создавали стопроцентных моментов, второй гол был сумасшедшим. Осталась недосказанность. Мы можем проиграть или выиграть, но хотим показать «Лейпцигу» свою силу. Скорее бы уже матч, такие встречи запоминаются. «Лейпциг» в 3 или 4 раза дороже нас, понятно, что они фавориты. Вы получите много вопросов и ответов. (Дмитрий Зимин)

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр