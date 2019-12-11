Нападающий «Зенита» Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3).

Из-за ничьей в игре между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G и остались без евровесны.

— Ну что говорить, одно слово есть — обосрались, — сказал Дзюба. (Дмитрий Зимин)

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