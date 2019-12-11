Артем Дзюба: «Одно слово есть — обосрались»
01:30
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3).
Из-за ничьей в игре между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G и остались без евровесны.
— Ну что говорить, одно слово есть — обосрались, — сказал Дзюба. (Дмитрий Зимин)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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