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Артем Дзюба: «Одно слово есть — обосрались»

01:30
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба кратко прокомментировал поражение в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3).

Из-за ничьей в игре между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G и остались без евровесны.

— Ну что говорить, одно слово есть — обосрались, — сказал Дзюба. (Дмитрий Зимин)

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Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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