Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о своем самочувствии. Он отметил, что с ним не произошло ничего страшного. Напомним, в конце матча с «Бенфикой» (2:0) нападающий заметно хромал

— Почему последние две игры «Зенита» абсолютно разные?

— На это иного причин. Но главное, что мы сумели подняться, проанализировать свои ошибки. Это и выделяет хорошие команды. Это Лига чемпионов, особенный турнир. К тому же была прекрасная атмосфера на стадионе. Большое спасибо всем болельщикам, которые пришли этим поздним вечером на стадион. Такая атмосфера дорогого стоит.

— Команда выходила под Чайковского — добавило настроя?

— Думаю, половина даже не поняла, кто это такой (смеется). Они книжки-то через страницу пролистывают. Мне, как эстету, это не сильно помогло (улыбается).

— Как самочувствие? Хромали после матча.

— Да все в порядке. Как говорят в народе, в начале первого тайма парень мне лося хорошего зарядил. Набрал ледка, буду восстанавливаться (Артем Рябовол)

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