Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Дмитрий Зимин.

— Бранислав Иванович после матча в Лейпциге сказал, что команда понимает, как победить соперника в ответной игре. Как вы думаете, какие ошибки первого матча надо исправить?

— Во-первых, мы не совсем правильно сыграли впереди, у нас были большие возможности в контратаках. У нас были возможности, мы их разбирали, но принимали неправильные решения. Азмун хорошо открывался впереди, но мы не смогли этим воспользоваться. Пропустили необязательный первый гол, второй гол был сумасшедший. Хотя в первом тайме у них ничего не получалось. У нас есть план, но игра покажет. Не думаю, что мы настолько слабы, что у нас нет шансов. Мы себя уважаем, но и соперника не принижаем.

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