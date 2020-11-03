Артем Дзюба: «Не знаю, откуда у московских коллег провокации»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— Расскажите о своем самочувствии. С чем связана ваша замена в Дортмунде?

— Спасибо тем, кто волновался. Мне удалось передохнуть. Замену не могу обсуждать — это не мое дело решать правильно или нет. Не знаю, откуда у московских коллег провокационные вопросы. Два с половиной года ждали этого момента, но давайте сфокусируемся на футболе. (Гоша Чернов)