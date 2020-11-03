Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Артем Дзюба: «Не знаю, откуда у московских коллег провокации»

12:15
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— Расскажите о своем самочувствии. С чем связана ваша замена в Дортмунде?

— Спасибо тем, кто волновался. Мне удалось передохнуть. Замену не могу обсуждать — это не мое дело решать правильно или нет. Не знаю, откуда у московских коллег провокационные вопросы. Два с половиной года ждали этого момента, но давайте сфокусируемся на футболе. (Гоша Чернов)

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир