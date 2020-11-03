Артем Дзюба: «Не нужно раскачивать лодку, как делают многие»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лацио».

— Станислав Черчесов забанил слово усталость. Но вы не думаете, что график действительно влияет на вас?

— Нам непросто. Российские болельщики даже любые аргументы приводят, будто это отмазки, и мы только говорим. Но это непросто. Из-за пандемии никто даже в мире столько матчей не провел в столь малый срок. Дело не в возрасте — график тяжелый. Нужно пройти это с достоинством. Главное — команде нужно пройти, а не раскачивать лодку, как пытаются делать многие. (Гоша Чернов)

Матч «Зенит» — «Лацио» пройдет в среду, 4 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.