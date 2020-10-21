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Артем Дзюба: «Если вылетать из группы, то вылетать красиво»

01:27
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:2).

— Заслуженно проиграли или нет — не нам решать, — сказал Дзюба в интервью УЕФА. — Если проиграли, значит, «Брюгге» заслужил, они сражались. Но если взять в целом, скорее ничейная игра была. Если бы мы сыграли вничью, был бы осадок, что не дожали, моменты были. Но в итоге пропустили такой детский гол. Вот это уровень Лиги чемпионов, где какая-то ошибка, недоработка наказывается моментально. Даже «Брюгге», который считают, что команда ниже нас уровнем. Наверное, это наш конкурент за 3-4 места, но мы будем в любом случае сражаться. «Боруссию» и «Лацио» уважаем, но все еще впереди. Мы, россияне, любим сами себе придумать, первый блин комом, потом соберемся.

Будем надеяться, что это поражение нас мобилизует, деваться некуда. Я считаю, что, если что-то не получится и вылетать из группы, то вылетать красиво — играя в атаку, с азартом, с мощью. Потому что проиграть можно по-разному. Сегодня проиграли с осадком. С «Брюгге» нельзя так начинать, теперь сами загнали себя в угол, надо выкарабкиваться.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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