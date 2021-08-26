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Аршавин: «Здорово, что к «Зениту» приедет обладатель Лиги чемпионов»

22:20
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Экс-футболист, а ныне глава департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Здорово, что к нам приедет обладатель Лиги чемпионов УЕФА. И, надеюсь, что Криштиану Роналду не покинет «Ювентус» раньше времени и тоже к нам прибудет. Эта группа по составу чем-то напоминает 2008-й, когда «Зенит» впервые играл в Лиге чемпионов, тогда тоже был «Ювентус», а вместо «Челси» — «Реал». Думаю, зрителям будет интересно увидеть такие команды на «Газпром Арене», — цитирует Аршавина официальный сайт клуба.

Первый тур группового турнира пройдет 14–15 сентября. Завершающий, шестой, тур состоится 7–8 декабря. Точное расписание матчей станет известно позднее.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-08-26-andrey-arshavin-eta-gruppa-chem-to-po-sostavu-napominaet-2008-y.htm

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Александр Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы