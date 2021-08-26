Аршавин: «Здорово, что к «Зениту» приедет обладатель Лиги чемпионов»

Экс-футболист, а ныне глава департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» сыграет в группе Н с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Здорово, что к нам приедет обладатель Лиги чемпионов УЕФА. И, надеюсь, что Криштиану Роналду не покинет «Ювентус» раньше времени и тоже к нам прибудет. Эта группа по составу чем-то напоминает 2008-й, когда «Зенит» впервые играл в Лиге чемпионов, тогда тоже был «Ювентус», а вместо «Челси» — «Реал». Думаю, зрителям будет интересно увидеть такие команды на «Газпром Арене», — цитирует Аршавина официальный сайт клуба.