Аршавин считает, что УЕФА не хочет видеть «Зенит» в еврокубках

Бывший футболист «Зенита», директор департамента по развитию молодежного футбола Андрей Аршавин высказал мнение, что УЕФА и европейские топ-клубы не хотят видеть сине-бело-голубых в еврокубках, так как российский не представляет для них интереса

«Мне кажется, для УЕФА, для вообще европейских команд неинтересно видеть «Зенит» в европейских турнирах, в стадиях 1/16, даже в группе, — сказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале. — Они бы лучше играли между собой, потому что рынка нет у «Зенита» для других команд. И условно «Барселоне» лучше играть с «Аталантой», чем с «Зенитом», хотя «Зенит» — это Россия, богатая страна».

В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, один раз — Кубок страны, становился победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне «Зенит» не вышел из группы в Лиге чемпионов, заняв последнее место.