Аршавин рассказал, кто выиграет Лигу чемпионов

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин в преддверии финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" назвал фаворита этой встречи.

- На мой взгляд, игра пройдет с преимуществом "Ливерпуля". "Ливерпуль" победит со счетом 2:1 или 3:1, - цитирует ТАСС Аршавина.

Финальная встреча пройдет сегодня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало матча - 22.00 по московскому времени.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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