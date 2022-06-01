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Сегодня, 10:57

Аршавин прокомментировал проблемы с организацией финала Лиги чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата Европы Андрей Аршавин прокомментировал проблемы с организацией финала Лиги чемпионов.

«Мне все равно, где финал провели, поскольку он должен был состояться в Санкт-Петербурге. Но мы понимаем, что если бы такое произошло в нашей стране, то нас бы критиковали от и до», — приводит слова Аршавина ТАСС.

В субботу в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» прошел финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0). Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английской команды, пытавшихся прорваться на стадион. Также отметим, что начало встречи было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

Ранее УЕФА сообщил, что проведет расследование ситуации с билетами на финал Лиги чемпионов.

Источник: https://tass.ru/sport/14787961
Андрей Аршавин
Футбол
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