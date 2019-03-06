Аршавин - лучший российский футболист в эпоху Лиги чемпионов по мнению болельщиков

Телеканал Movistar+ на своей странице в Твиттере провел голосование, в котором определял лучшего российского футболиста в эпоху Лиги чемпионов в ее современном формате, то есть начиная с сезона-1992/93. Первое место занял бывший нападающий лондонского "Арсенала" и "Зенита" Андрей Аршавин, набравший 45 процентов голосов.

Вторым стал экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой – 23 процента, замкнул тройку главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев, который в составе "Порту" выиграл Лигу чемпионов сезона-2003/04, а последнее четвертое место занял бывший хавбек "Сельты" и "Реала Сосьедад", а ныне главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.