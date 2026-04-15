«Арсенал» и «Спортинг» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 в среду, 15 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

15 апреля, 22:00. Эмирейтс (Лондон)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Спортинг» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В первом матче, который состоялся 7 апреля в Лиссабоне (Португалия), «Арсенал» победил «Спортинг» со счетом 1:0. Единственный гол забил Кай Хаверц.

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