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15 апреля, 21:35

«Арсенал» — «Спортинг»: началась трансляция матча Лиги чемпионов

«Арсенал» и «Спортинг» сыграют в Лиге чемпионов 15 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Арсенала».
Фото Global Look Press

«Арсенал» и «Спортинг» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 в среду, 15 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
15 апреля, 22:00. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
0:0
Спортинг

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Спортинг» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спортинг&raquo;: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов 15&nbsp;апреля 2026 года.«Арсенал» — «Спортинг»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В первом матче, который состоялся 7 апреля в Лиссабоне (Португалия), «Арсенал» победил «Спортинг» со счетом 1:0. Единственный гол забил Кай Хаверц.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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