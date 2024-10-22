Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:00

«Арсенал» — «Шахтер»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Арсенал» сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press

«Арсенал» на своем поле примет «Шахтер» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Матч пройдет на стадионе «Эмирэйтс Стдэдиум» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Шахтер» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Также на сервисе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

В истории очных противостояний соперники встречались дважды. Счет 2-2.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Шахтер

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Шахтер (Донецк)
Читайте также
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Что нужно знать об Иване Сергееве — номинанте на премию футбольного Джентльмена года
Мэр Моршанска объяснил причину своего увольнения после слов о погибшем на СВО
В «Роскосмосе» рассказали об опасности обломков разрушенного спутника Intelsat-33e
Популярное видео
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Реал» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
«ПСЖ» — ПСВ: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
Игры «Милана» и «Монако». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов: смотреть трансляцию матчей онлайн сегодня
«Монако» — «Црвена Звезда»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
«Милан» — «Брюгге»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости