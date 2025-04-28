Футбол
28 апреля, 22:00

«Арсенал» — «ПСЖ»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Арсенал» и «ПСЖ» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов 29 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Арсенал» и «ПСЖ» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов во вторник, 29 апреля. Игра в Лондоне (Англия) на стадионе «Эмирейтс» начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «ПСЖ» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
0:1
ПСЖ

Матч в Лондоне в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» прошел победителя ЛЧ-2024 «Реал» (5:1 по сумме двух встреч), а «ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» (5:4).

Ответный матч полуфинала между соперниками состоится в Париже во вторник, 7 мая. В другой паре встречаются «Барселона» и «Интер» (30 апреля и 6 мая).

