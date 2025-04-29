«Арсенал» примет «ПСЖ» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов во вторник, 29 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча полуфинала Лиги чемпионов. Основные события игры «Арсенал» — «ПСЖ» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

Ответная игра лондонцев и парижан состоится в столице Франции в среду, 7 мая.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Арсенал» обыграл победителя Лиги чемпионов-2023/24 «Реал» (5:1 по сумме двух встреч), а «ПСЖ» — «Астон Виллу» (5:4).

Во второй полуфинальной паре встретятся «Барселона» и «Интер» (30 апреля и 6 мая).