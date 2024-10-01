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«Арсенал» — «ПСЖ»: Доннарумма вернулся в старт парижан, Сафонов остался в запасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «ПСЖ» на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в стартовый состав. Он начнет матч в запасе.

«Арсенал»: Райя, Калафьори, Габриэль, Салиба, Тимбер, Парти, Райс, Мартинелли, Хаверц, Сака, Троссар.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Заир Эмери, Барколя, Ли, Дуэ.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «ПСЖ».

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСЖ

Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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