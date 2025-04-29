«Арсенал» — «ПСЖ»: Эдегор, Хвича и Доннарумма выйдут на поле с первых минут
«Арсенал» и «ПСЖ» объявили составы на первый матч полуфинала Лиги чемпионов.
«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Эдегор, Райс, Мерино, Сака, Троссар, Мартинелли.
Запасные: Нету, Сетфорд, Тирни, Уайт, Зинченко, Стерлинг, Батлер-Ойедеджи, Генри-Фрэнсис, Кабиа, Нванери.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуно Мендеш, Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
Запасные: Сафонов, Тенас, Кимпембе, Эрнандес, Маюлу, Лукас Белардо, Мбайе, Ли Кан Ин, Заир-Эмери, Барколя, Гонсалу Рамуш.
Матч «Арсенал» — «ПСЖ» состоится во вторник, 29 апреля и начнется в 22.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Новости