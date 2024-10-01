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«Арсенал» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Арсенал» сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов 1 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Reuters

«Арсенал» и «ПСЖ» встретятся в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 1 октября. Матч состоится на стадионе «Эмирэйтс» в Лондоне (Англия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «ПСЖ» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.00.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
ПСЖ

В 1-м туре общего этапа английская команда сыграла вничью с «Аталантой» — 0:0, французы победили «Жирону» с минимальным счетом (1:0).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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