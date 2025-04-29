Гол Дембеле принес «ПСЖ» победу над «Арсеналом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

«ПСЖ» одержал победу над «Арсеналом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Автором единственного забитого мяча стал Усман Дембеле, который открыл счет на 4-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии.

На 47-й минуте отличился полузащитник лондонской команды Микель Мерино, однако его гол был отменен из-за офсайда.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе на игру. Ворота парижан в этой встрече защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» пройдет в Париже 7 мая.