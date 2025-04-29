Футбол
29 апреля, 23:54

Гол Дембеле принес «ПСЖ» победу над «Арсеналом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Алина Савинова
Усман Дембеле (справа).
Фото Reuters

«ПСЖ» одержал победу над «Арсеналом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов — 1:0. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Автором единственного забитого мяча стал Усман Дембеле, который открыл счет на 4-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии.

На 47-й минуте отличился полузащитник лондонской команды Микель Мерино, однако его гол был отменен из-за офсайда.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе на игру. Ворота парижан в этой встрече защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ» пройдет в Париже 7 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала.
29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
0:1
ПСЖ
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    вы видели, как быстро псж играл в первом тайме? а ведь силы не бесконечны. во втором играли грамотно по счёту, могли ещё забить.

    30.04.2025

  • serkonol

    !!!

    30.04.2025

  • serkonol

    если анчелотти покинет реал, то и перес должен уйти в отставку. вчера рюдигер сообщил, что 7 месяцев играл на обезболивающих. зимой много раз написал, что если перес хочет титулов, то нужно покупать или брать в аренду качественных защитников. ну и в чём вина анчелотти...

    30.04.2025

  • serkonol

    в последние лет пять часто обсуждалось, что в самых важных матчах лч псж проигрывает, т.к. нет конкуренции во фран чемпе. вчера подумалось, что весь сезон они не особо напрягались, а сейчас все силы тратят на плей-офф.

    30.04.2025

  • serkonol

    до штрафных райса арсенал не мог реалу забить. случилось чудо, ведь до этого райс не забивал со штрафных. в ответном матче арсенал играл по счёту, тянул время, вратарь за это получил жёлтую в первом тайме. вероятно, возомнили себя богами...

    30.04.2025

  • ValeraK

    За счет Сафонова в рамке =)

    30.04.2025

  • serkonol

    а когда реал так играл со времён продажи роналду? и дело не только в нём, там ещё бейл гольфом увлёкся, а азар фастфудом, ну и т.д.)))

    30.04.2025

  • BS35LV

    Столько голов могло быть.., но многие кержачили...

    30.04.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    Настоящий футбол, а не корявый дзюбы из убогой лиге по прозвищу рпл

    30.04.2025

  • Секир-башка

    Для парижан - это отличный задел. После ухода Неймара, Месси, Мбаппе они даже лучше смотреться стали.

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну что ты рифмовать так и не пробовал?

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это разве бордели, так гадюшники. Вот в Амстердаме. Может Кирпичу туда предлагаешь) В политике эе вроде у нас все чинно, без прыжков на месте)

    30.04.2025

  • плохокот

    А два выхода на вратаря через левый фланг ты упустил? Очень простая комбинация с уводом крайнего защитника в центр.

    30.04.2025

  • NGE

    Вывесок не видел, а бордели БЕЗ вывесок видел много раз! И это я ещё про политические "бордели" не говорю))

    30.04.2025

  • NGE

    Напоминает. Но не "до боли" ;) Построение игры в защите совсем другое, вертикалей гораздо больше, да и Витинья, по манере игры, скорее на Модрича похож, а не на барселонцев

    30.04.2025

  • Pablo_75

    У меня такое же. Играли по счёту в худшем понимании, просто отдали мячик лондонцам.

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Как причем? Реал не может за себя постоять сам в этом сезоне. Еще и свет отключили

    30.04.2025

  • Так Надо

    Если Ливерпулю в домашнем матче реально не повезло,то вот Арсенал откровенно разочаровал. Но смотрим далее...

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    ну да но надеюсь поболее голов

    30.04.2025

  • DaviT MosKv

    или избиение. никто не знает

    30.04.2025

  • Так Надо

    Казалось бы, причем тут отличный по весне ПСЖ и отмщение затормозившего на всех фронтах Реала?)

    30.04.2025

  • плохокот

    С какой стати? У ПСЖ игра в середине до боли напоминает стиль Барселоны. Работа Энрике.

    30.04.2025

  • NGE

    Но здесь надо учесть конец сезона, сил осталось не так много. Думаю, в ответном матче будет один тайм быстрого хорошего футбола, а дальше игра по счету.

    30.04.2025

  • DaviT MosKv

    У меня одного ощущение, что ПСЖ мог прибавить при необходимости?

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Арсенала терять нечего. Следующий матч будут качели

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Где ты в Росси бордели видел?

    30.04.2025

  • NGE

    То есть Дембеле, Хвича или Яиаль с Рафиньей тебя не заводят? Прости их и сходи в бордель))

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну как же без наших - Хвича и Мотя

    30.04.2025

  • Так Надо

    Артета -перестраховщик.

    30.04.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Третьим

    30.04.2025

  • NGE

    Ты прекрасно описал игру Арсенала в этом сезоне: трусливое перекатывпние мяча и надежда на стандарты. Команды с ТАКОЙ игрой не должны выигрывать титулы!

    30.04.2025

  • DaviT MosKv

    а без перекладины и штанги?

    30.04.2025

  • Так Надо

    Ватокат,невняные навесы, пасы в никуда... это был какой-то коллективный провал. 0:1 по такой игре -это хорошо, что шансы хоть остались.

    30.04.2025

  • Vaclav

    Реал отмщ?н. Почти.

    30.04.2025

  • Так Надо

    Все настроение испортили арсенальцы. Стоило ли уверенно проходить Реал, чтобы вот так действовать при своих болельщиках? Стерильный ватокат, обрезы, непонятные навесы, медленно и вяло. Отсутствие центрфорварда до добра не доводит. условный Дьекереш ох как бы не помешал. Эдегор и Сака провалились. А ведь Вилла показала, что если взвинтить темп и бить по воротам, у ПСЖ возникают проблемы. Теперь в ответке надо совершать спортивный подвиг.Эх...

    30.04.2025

  • NGE

    Не унывать и готовится к отпуску после ответного матча))

    30.04.2025

  • Pablo_75

    Да, ПСЖ два раза убегал и должен был убивать, но в целом - крайне медленно играли и прям отдавали назад, чтобы подержать. Арсенал, я думаю, даже при 3:0 побаивался Реала. Этого Арсенала бояться нечего, ПСЖ мог весь матч играть первым номером и выиграть крупно.

    30.04.2025

  • NGE

    Ну не каждый же раз вратари будут ставить такую короткую стенку, как поставил Куртуа. Что-то не припомню, чтобы ДО этого Райс был выдающимся исполнителем штрафных. Чай не Михайлович и не Роберто Карлос;)

    30.04.2025

  • hottie

    После быстрого гола вначале казалось, что будут еще, но не сложилось. Потом могли и те забивать, и другие. Как будто бы у ПСЖ было поболее моментов для 2го гола, чем у Арсенала для 1го. Меня по итогу больше удивил тот факт, что 1я и 2я команды АПЛ не смогли забить на своем поле французам, хотя не сказать же, что у ПСЖ непробиваемая оборона.

    30.04.2025

  • инок

    Не вижу за счет чего может Арсенал обыграть ПСЖ тем более в гостях.

    30.04.2025

  • NGE

    Прости, не вспомнишь, кто там в перекладину в конце матча попал? И ещё вопрос: а сам Арсенал разве не так же играл во 2 матче с Реалом? Правда, там Арсеналу ещё и судья помог.

    30.04.2025

  • емен

    Согласен , просто совсем другая команда ! Я прям зауважал Луиса как тренера.

    30.04.2025

  • Александр Король

    Очень медленно играл Арсенал. Ватокат вместо игры в атаке. ПСЖ все перекрывал. Арсеналу бы в штрафную почаще идти в дриблинг, в надежде на нарушение правил и голы со штрафных Райса.

    30.04.2025

  • инок

    ПСЖ с победой на чужом поле, Арсеналу не унывать...

    30.04.2025

  • Pablo_75

    ПСЖ во втором тайме очень мало бегал. Арсенал да, готов рвать и метать. И да, без суперсейвов счёт был бы совершенно другим.

    30.04.2025

  • КирпичИнвест

    Еврокубки без наших - это не еврокубки. А без Месси, Роналду, Бензема и прочих мастеров даже эмоций никаких нет. Как-то равнодушно игра смотрится. Но футбол красивый, этого не отнять.

    30.04.2025

  • NGE

    Что собирается делать Арсенал? Как всегда толкать вратаря соперника при стандартах и надеяться, что судья этого не заметит;)

    29.04.2025

  • msf msf

    Вот так должен был играть Реал. Луис Энрике, конечно, колоссальную работу провел в построении этого ПСЖ!

    29.04.2025

  • емен

    Молодцы ПСЖ, победа конечно не гарантирует выход в финал, но преимущество в один мяч есть !

    29.04.2025

  • NGE

    Никогда не болел за ПСЖ, но сегодня - исключение;) Арсенал стал совсем мерзкой командой! Постоянное недовольство судьями и надежда на стандарты. Буду рад, если ПСЖ выбьет эту лондонскую мерзость.

    29.04.2025

  • Ботокс007

    Футбол высочайшего уровня. Откуда у них силы в конце сезона на такой энергозатратный футбол? Ну и Доннарумма, конечно, зверь. Это он принес французам победу.

    29.04.2025

  • Pablo_75

    Дико трусливая тактика ПСЖ. Во втором тайме прямо совсем не хотели идти вперёд, как будто это последние минуты второго матча, и 1:0 автоматически превращаются в путёвку в финал. Надеюсь, дома перед своими зрителями они не будут весь матч так играть.

    29.04.2025

  • Rutozid

    Все стат-показатели поровну, а значит решает мастерство отдельных джениусов. Например, Дембеле. Что собирается делать Арсенал на выезде непонятно.

    29.04.2025

    • «Арсенал» — «ПСЖ»: Дембеле открыл счет на 4-й минуте с передачи Хвичи

    Витинья признан лучшим игроком матча «Арсенал» — «ПСЖ»

