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1 октября, 23:52

«Арсенал» благодаря голам Хаверца и Сака обыграл «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Габриэль Магальяйнс и Томас Партей празднуют гол Букайо Сака в ворота «ПСЖ».
Фото Reuters

«Арсенал» одержал победу над «ПСЖ» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0. Игра проходила на стадионе «Эмирэйтс» в Лондоне.

Счет в матче открыл Кай Хаверц на 20-й минуте. На 36-й минуте Букайо Сака увеличил преимущество лондонцев.

Ворота «парижан» защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Российский голкипер Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.

«Арсенал» набрал 4 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «ПСЖ» 3 балла и 18-я позиция.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
01 окт, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
ПСЖ

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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