«Арсенал» благодаря голам Хаверца и Сака обыграл «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Арсенал» одержал победу над «ПСЖ» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0. Игра проходила на стадионе «Эмирэйтс» в Лондоне.

Счет в матче открыл Кай Хаверц на 20-й минуте. На 36-й минуте Букайо Сака увеличил преимущество лондонцев.

Ворота «парижан» защищал итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Российский голкипер Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.

«Арсенал» набрал 4 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «ПСЖ» 3 балла и 18-я позиция.