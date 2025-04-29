«Арсенал» примет «ПСЖ» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов во вторник, 29 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

Российский тренер Юрий Семин считает команды примерно равными по силе.

«Я думаю, обе команды имеют одинаковый шанс, чтобы пройти дальше. Наверное, атака у «ПСЖ» сильнее, но «Арсенал» значительно строже и эффективнее действует в обороне. Команда Артеты очень быстро возвращается назад при срыве атаки, у «ПСЖ» с этим есть проблемы. Зато у «ПСЖ» три выдающихся форварда: Хвича, Дембеле, Баркола. У «ПСЖ» много лидеров, и это очень хорошо для команды. Они готовы взять Лигу чемпионов, но соперник у них очень серьезный. «Арсенал» без шансов остановил «Реал». Команда Артеты сегодня в хороших кондициях и с отличным настроением, игроки сейчас очень сбалансированны», — сказал Семин изданию «Чемпионат».

Комментатор Константин Генич не ждет большого количества голов в предстоящей игре.

«Мне кажется, что первый полуфинальный матч на «Эмирейтс» будет нерезультативным. Ожидаю плотный, осторожный футбол без большого количества голов», — сказал Генич изданию «РБ Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «ПСЖ».