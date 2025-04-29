«Арсенал» и «ПСЖ» сыграют в Лиге чемпионов 29 апреля

«Арсенал» и «ПСЖ» сыграют первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов во вторник, 29 апреля. Игра на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Арсенал» — «ПСЖ» можно также в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Просмотр контента стримингового сервиса возможен при наличии подписки.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

Ответный матч полуфинала между соперниками состоится в Париже во вторник, 7 мая. В другом полуфинале играют «Барселона» и «Интер», которые проведут свои матчи 30 апреля и 6 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.