«Арсенал» и «ПСЖ» проводят первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) во вторник, 29 апреля, начинается в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов в Лондоне. Следить за ключевыми событиями игры «Арсенал» — «ПСЖ» можно также в нашем матч-центре.

Матч в Лондоне в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии подписки).

Ответную игру соперники проведут в Париже во вторник, 7 мая. В другой паре финалиста определят «Барселона» и «Интер» (встречи — 30 апреля в Барселоне и 6 мая в Милане).

Лига чемпионов. 1/2 финала.

29 апреля, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

В Лиге чемпионов «Арсенал» и «ПСЖ» играли трижды. Один раз победили «канониры» (2:0 на своем поле в октябре 2024 года в общем этапе), еще два матча завершились вничью (1:1 в Париже и 2:2 в Лондоне осенью 2016 года в группе), разность мячей — 5:3 в пользу английского клуба.