«Арсенал» — «ПСЖ»: Дембеле открыл счет на 4-й минуте с передачи Хвичи

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле открыл счет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» — 1:0.

Француз отличился на 4-й минуте встречи с передачи Хвичи Кварацхелии.

Гол в ворота «Арсенала» стал для Дембеле 33-м в сезоне-2024/25 и 8-м в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» проходит в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Ответная игра состоится 7 мая в Париже на «Парк де Пренс».