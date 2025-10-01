«Арсенал» — «Олимпиакос»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00 мск
«Арсенал» и «Олимпиакос» сыграют в Лиге чемпионов 1 октября
«Арсенал» и «Олимпиакос» встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 1 октября. Матч начнется в 22.00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).
Отслеживать ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Олимпиакос» можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового вечера Лиги чемпионов.
В прямом эфире трансляция игры в Лондоне пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (все игры с началом в 22.00 мск в одном окне).
«Арсенал» в 1-м туре общего этапа обыграл «Атлетик» (2:0), а «Олимпиакос» сыграл вничью с «Пафосом» (0:0).
