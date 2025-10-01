«Арсенал» и «Олимпиакос» встретятся в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 1 октября. Игра состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

01 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Олимпиакос» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре лондонская команда победила «Атлетик» Бильбао со счетом 2:0. Красно-белые стартовали в общем этапе с безголевой ничьей с «Пафосом» — 0:0.