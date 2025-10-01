«Арсенал» победил «Олимпиакос» в матче Лиги чемпионов

«Арсенал» на домашнем поле переиграл «Олимпиакос» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 — 2:0. Игра состоялась на стадионе «Эмирейтс».

Голами в матче отличились Габриел Мартинелли и Букайо Сака.

«Арсенал» выиграл оба матча ЛЧ и с шестью очками занимает пятое место в турнирной таблице. 21 октября команда примет «Атлетико».

«Олимпиакос» с одним очком находится на 29-й строчке. В 3-м туре греческий клуб сыграет на выезде с «Барселоной» (21 октября).