1 октября, 23:55

«Арсенал» победил «Олимпиакос» в матче Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
Гол Мартинелли в матче Лиги чемпионов «Арсенал» — «Олимпиакос».
Фото Global Look Press

«Арсенал» на домашнем поле переиграл «Олимпиакос» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 — 2:0. Игра состоялась на стадионе «Эмирейтс».

Голами в матче отличились Габриел Мартинелли и Букайо Сака.

«Арсенал» выиграл оба матча ЛЧ и с шестью очками занимает пятое место в турнирной таблице. 21 октября команда примет «Атлетико».

«Олимпиакос» с одним очком находится на 29-й строчке. В 3-м туре греческий клуб сыграет на выезде с «Барселоной» (21 октября).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Олимпиакос П
Источник: Таблица Лиги чемпионов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Олимпиакос (Пирей)
