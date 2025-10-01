«Арсенал» — «Олимпиакос» Пирей: составы на игру Лиги чемпионов

«Арсенал» и пирейский «Олимпиакос» объявили стартовые составы на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Эдегор, Субименди, Мерино, Троссар, Дьекереш, Мартинелли.

«Олимпиакос»: Дзолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Коштинья, Эссе, Дани Гарсия, Поденсе, Шикинью, Мартинш, Эль-Кааби.

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.