Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:03

«Арсенал» — «Олимпиакос» Пирей: составы на игру Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент

«Арсенал» и пирейский «Олимпиакос» объявили стартовые составы на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли, Эдегор, Субименди, Мерино, Троссар, Дьекереш, Мартинелли.

«Олимпиакос»: Дзолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Коштинья, Эссе, Дани Гарсия, Поденсе, Шикинью, Мартинш, Эль-Кааби.

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;, &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;, &laquo;Боруссия&nbsp;&mdash; Атлетик&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 1&nbsp;октября 2025.«Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити», «Боруссия — Атлетик». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Олимпиакос П
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Олимпиакос (Пирей)
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Лига чемпионов, расписание и результаты 2-го тура: «Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити» и другие матчи
«Карабах» обыграл «Копенгаген» и одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов
«Ньюкасл» разгромил «Юнион» в Лиге чемпионов, Гордон оформил дубль с пенальти
«Барселона» — «ПСЖ», «Монако» — «Манчестер Сити», «Боруссия — Атлетик». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
«Монако» — «Манчестер Сити»: Фати, Холанн и Фоден выйдут на поле с первых минут
«Наполи» — «Спортинг»: де Брейне и Хейлунн — в старте хозяев, Мангаш — в запасе гостей
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Монако» — «Манчестер Сити»: Фати, Холанн и Фоден выйдут на поле с первых минут

18-летний вратарь «Кайрата» Калмурза после матча с «Реалом» получил в подарок автомобиль

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости